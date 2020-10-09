Пока в Украине меняют протоколы лечения СOVID-19, за сутки умерли 89 человек

Министерство здравоохранения внесёт препарат украинского производства «Биовен» в национальный протокол лечения COVID-19 и профинансирует его закупку.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«У нас завершились клинические испытания, есть соответствующие отчёты. Хорошо себя показали иммуноглобулины, препарат «Биовен» — это препарат украинского происхождения, который у нас используется. Будет собрана соответствующая рабочая группа, которая занимается протоколами …они планируют внести это лекарственное средство в протокол лечения. Поскольку он дорогостоящий, мы нашли источник, из которого профинансируем и закупим это лекарственное средство для того, чтобы оно было поставлено в наши больницы», — сказал Степанов.

Он добавил, что ожидается поставка препарата «Ремдесивир», который показал хорошие результаты при лечении больных COVID-19 за рубежом. Это средство, по словам Степанова, также закупается централизованно.

Между тем, пока министр разбирается в средствах лечения, за прошедшие сутки, состоянием на утро 9 октября в Украине на тот свет от коронавируса отправилось ещё 89 человек. Всего умерших с начала пандемии — 4 779 человек.

Как свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО, в Украине за сутки выявили 5 804 новых случая коронавируса — это антирекорд на сегодняшний день. Таким образом, общее их количество составляет 250 538.

В то же время 2 417 украинцев за сутки выздоровели. Общее же количество тех, кто преодолел вызванную коронавирусом болезнь, достигло 110 650.

Больше всего новых случаев инфицирования обнаружено в Харьковской области (630), Киеве (567) и Одесской области (403).

Как сообщала Одесса News, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в октябре 2020 года начало проверку сообщения, что препарат ремдесивир (Remdesivir), который используют для лечения COVID-19, в том числе в Украине, может вызывать заболевание почек.