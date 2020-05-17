В Одессе от коронавируса умерли пенсионерка и врач-реаниматолог

В Одессе за истекшие сутки зафиксировано два летальных случая пациентов с коронавирусом.

Ушли из жизни 74-летняя пенсионерка и 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10.

Общее количество заболевших в Одесской области составляет 746 человек. Случаи зафиксированы практически во всех районах Одесской области.

Подольский район — 365;

Одесса — 156;

Беляевский — 71;

Балтский и Измаильский районы — по 21 случая;

Кодымский — 18;

Белгород-Днестровский — 17;

Килийский — 15;

Овидиопольский -11;

Черноморск и Теплодар — по 7 случаев;

Окнянский — 6;

Болградский и Раздельнянский — по 4 случая;

Ивановский, Саратский, Тарутинский, Ширяевский — по 3 случая;

Южный, Ананьевский, Лиманский — по 2 случая;

Арцизский, Березовский, Любашевский — по 1 случаю.

За последние сутки в Одессе зарегистрированы семь новых случаев COVID-19. Всего — 156 человек.

По данным на утро 17 мая, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 37 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 33 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 17 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование. Из общего числа пациентов с COVID-19 в этой больнице пять человек находятся в тяжёлом состоянии, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.

Также 30 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки зарегистрирован один случай COVID-19 у ребёнка — девочка возрастом 11 лет находится в удовлетворительном состоянии дома на самоизоляции. Также продолжают амбулаторное лечение трое детей в возрасте 1 год 4 месяца, 13 и 17 лет. Двое детей в возрасте 11 месяцев и 15 лет находятся в инфекционной больнице.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 пребывают под медицинским наблюдением, в том числе находящиеся на самоизоляции дома.

На сегодняшний день 119 одесситов продолжают болеть COVID-19.

К настоящему времени получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у пяти одесситов — трёх мужчин в возрасте 83 года, 45 лет и 37 лет, а также у двух одесситок возрастом 63 года и 61 год. Таким образом, число случаев выздоровления от COVID-19 в Одессе достигло 32 человек.

Как сообщала Одесса News, на утро 17 мая в Украине зафиксировали 18 291 случай коронавируса, из них за сутки – 433. Общее число выздоровевших пациентов в Украине 5 116. Умерли — 514. За последние сутки 17 человек умерли от COVID-19, выздоровели — 210 пациентов.