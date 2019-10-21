Инициатору гиперлупа огласили обвинительный акт

В судебном заседании при рассмотрении дела в отношении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна был объявлен обвинительный акт.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

«В понедельник, 21 октября 2019 года, прокурор САП в Антикоррупционном суде на очередном судебном заседании объявил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины в декларировании недостоверной информации (ст.366-1 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следующее заседание состоится в 10:00 28 октября.

Напоминается, что 6 ноября 2018 года пресс-служба НАБУ заявила о завершении досудебного расследования в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна по фактам возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации.

Соломенский райсуд Киева в апреле закрыл уголовное производство в отношении Омеляна в части незаконного обогащения, однако постановил назначить к рассмотрению дело министра в части декларирования недостоверной информации по двум эпизодам.

В частности, Омелян обвиняется в том, что, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, отличающиеся от достоверных на сумму свыше 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.