Руководителю морского порта «Черноморск» пытались дать 12 миллионов гривен взятки

Правоохранители разоблачили попытку предоставить 12 млн гривен взятки исполняющему обязанности директора государственного предприятия «Международный торговый порт «Черноморск» за принятие решения в интересах частной компании.

Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила в Facebook.

Подозрение в предложении и обещании взятки за оказание влияния на принятие решения руководителем порта получили три человека. Среди фигурантов – начальник службы правового обеспечения «МТП «Черноморск» и бывший внештатный советник директора порта по правовым и экономическим вопросам, впоследствии – директор частного предприятия (должности указаны на момент совершения преступления).

По данным следствия, в 2018 году между региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Одесской области и частным обществом «Европиан Агро Инвестмент Юкрейн» был заключён договор аренды недвижимого имущества. Согласно ему, частное общество с целью организации погрузочно-разгрузочных работ арендовало на 49 лет государственное недвижимое имущество общей площадью более 113,1 кв. м, которое числилось на балансе МТП «Черноморск», и обязывалось платить ежемесячную арендную плату.

После заключения договора в результате хозяйственной деятельности у общества возникла кредиторская задолженность, в связи с чем на основании заявления одного из кредиторов было открыто производство о банкротстве этого общества и введена процедура распоряжения имуществом.

В ходе процедуры банкротства в сентябре 2020 года в Хозяйственный суд Одесской области и арбитражному управляющему обратилось частное предприятие с заявлением об участии в санации общества-должника как инвестора. В интересах этого общества действовала бывший директор предприятия-банкрота.

Следствием установлено, что в октябре 2020 года действующее в то время должностное лицо и бывший внештатный советник предложили директору частного предприятия предоставить взятку за влияние на руководителя порта для обеспечения заключения им договора об уступке этому частному предприятию права требования. Деньги должны были быть перечислены на счёт другого частного общества, директора которого привлекли к совершению этого преступления.

Планировалось, что платёж пройдёт под видом финансово-хозяйственной операции.

Расследование продолжается. В настоящее время действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием, совершённое по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2024 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина, разоблачённого на попытке подкупа Командующего оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Одесса» Андрея Гнатова.

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