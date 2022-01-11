За бизнес без преград одесские пожарные требовали свыше $400 ежеквартально

Бизнес без препятствий для владельца одной из одесских автозаправочных станций ежеквартально обходился в 400 долларов и 3 тысячи гривен, которые вымогали сотрудники одесской ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что правоохранители разоблачили взяточников во время получения ими неправомерной выгоды. Ими оказались начальник и главный инспектор одного из районных отделов Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

По данным следствия, чиновники требовали взятку, чтобы предприниматель мог вести спокойную бизнес-деятельность: его не привлекали к админответственности за нарушения противопожарной безопасности, по проводимым проверкам давались положительные для предпринимателя результаты.

Сейчас решаются вопросы о сообщении подозрения соучастникам схемы, отстранения от занимаемых должностей, избрании меры пресечения.

Предварительное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года инспектор полиции Белгород-Днестровского ОП ГУНП в Одесской области приговорён к 6 годам тюрьмы за взяточничество.

Фото: Одесская облпрокуратура

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