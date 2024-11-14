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  4. Тушить пожар в Одесском университете связи приехал 51 спасатель

Тушить пожар в Одесском университете связи приехал 51 спасатель

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Утром 13 ноября в Приморском районе по улице Кузнечной в Одессе возникло возгорание на 3-м этаже Государственного Университета интеллектуальных технологий и связи.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что спасатели оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространения огня.

Во время тушения были эвакуированы 50 студентов.

Причина возгорания устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 51 пожарный, — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о пожаре днём 12 ноября ​​в Измаиле по улице Станиславского в частном жилом доме. Погиб 70-летний хозяин.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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