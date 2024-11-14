14 ноября часть жителей Одессы останется без света и воды

Дома многих одесситов 14 ноября будут отключены от водо- и энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Южными РЭС: Абрикосовая, 4-105а, Ак. Филатова, 6-12, Варненская, 2, 2/корп.2,3,4, Героев Крут, 6-8 б, Дачная, 4/2, Вторая, 18а,б, 20, Дубовая Роща, 2-57, Люстдорфская дор., 56 В, Лигинская (Макаренко), 1-33, М. Троицкого, 3Б, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в, Рыбацкая, 20, Равенства, 84-195, Симоненко, 2а, Айвазовского (Тимирязева), 34, дор. Фонтанская, 106/37-106/40, пер. 1-й Равенства, 86-197, пер. Абрикосовый, 1-43, пер. Равенства, 92, пер. Свободы, 51а, пер. Янтарный, 6-8/корп.3, просп. Свободы, 31а. Работы до 18:00.

Северные РЭС: Николая Гефта, 44, Семёна Палия, 93, Ак. Заболотного, 57, 57/корп.2, 59, 59/корп.1, 59/корп.2, 67, 67/корп.1, 67/2, Марсельская, 32/1,32/2, 34, 36. Работы до 17:00.

Центральные РЭС: Иоганна Генна (Бажана), 1-20, Богуна, 6а, 12/2, 21, Композитора Вербицкого (Вронского), Композитора Лятошинского (Перепечко) 1-63а, Малишевского (Гастелло), ​​9-55, Гранатная,1- 25, Й. Прибика, 7-49, Цветочная, 1-21, Апрельская, 1-33/1, Клименко, 25, 33в, Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99, Кордонная, 3а-74в, Ольги Благовидовой (Кострова), 7- 37а, Косяченко, 9-54/2, И. Фунтова (Бабаджаняна), 30-54, О. Вадатурского (Малиновского), 79-131, 96-152, Н.Лысенко (Корнюшина), 1-27, Платановая, 1-97, 16-126, Радостная, 114,116, С. Рихтера, 8-108, 33-109, Сельская, 7-39, 14-31, Г. Михайленко (Спартаковская), 6-48, 11-63, Текстильщиков, 1-14а, Т. Тэсс, 1-60а, Тенистая, 9/корп.12, Туристская, 1-19, Ференца Листа, дор. Овидиопольская, 3/1, пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/корп.2, пер. Гранатный, 2-8/корп.1, пер. Цветочный, 10 пер. Ковровый, 5, 7, 9, пер. Граничный, 1-35, пер. Короткий, 2-4, пер. Малиновский, 7 пер. Мостовой, 1-4 пер. Парашютный, 1,1б, пер. К. Пигрова (Спартаковский), 25, пер. Туристский, 2-12б, проезд Сиреневый, 1-6. Работы до 17:00.

Также филиал «Инфоксводоканал» сообщает, что в связи с безотлагательными работами на аварийном участке водопровода до 20:00 14 ноября временно будет прекращено водоснабжение для потребителей по следующим адресам: Балтская дорога, Каменистая, Жевахова, Карышковского, Республиканская, 7-я Пересыпская, Хаджибеевская дорога, Каменяров, Балтские переулки.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

«Ситуация в энергетике сложная», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа, а 15 октября он провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвящённое энергетике.

6 сентября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что у Украины есть шанс пройти зиму без отключений cвета.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy