В Одессе на линию выходит первый электробус

22 октября на линию выйдет электробус производства КП «Одесгорэлектротранс».

Об этом в ходе аппаратного совещания в одесской мэрии сообщила заместитель директора КП «Одесгорэлектротранс» Наталья Колесниченко, пишет официальный сайт города.

Процесс оформления необходимых документов, разрешающих ввод в эксплуатацию, завершён и будет получен сертификат.

«Это означает, что уже завтра электробус начнёт работать на линии и перевозить одесситов», — отметила Наталья Колесниченко.

Первое время электробус будет работать на линии троллейбусного маршрута №10, а после того, как специалисты КП «Одесгорэлектротранс» соберут ещё несколько аналогичных машин, будет создан отдельный маршрут по улице Балковской.

Кстати. Электробус производства КП «ОГЭТ» является глубокой модернизацией троллейбуса Skoda 21 Tr. Он заряжается от контактной сети и способен преодолеть до 50-ти километров при помощи автономного хода. В настоящее время специалисты предприятия работают над созданием второго электробуса, а всего будут созданы пять единиц.

Фото: «Одесса»