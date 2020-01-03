Мэру Одессы представили первый в 2020 году трамвай собственной сборки

3 января мэр Одессы Геннадий Труханов посетил вагоноремонтные мастерские КП «Одесгорэлектротранс», где ему представили новейший односекционный трамвай «Одиссей» — первый в этом году вагон с частично низким уровнем пола, собранный в боксах вагоноремонтных мастерских.

Как сообщает официальный сайт города, этот вагон отличается от других новым дизайном кабины водителя и задней площадки.

Отмечается, что вагон поступит на баланс трамвайного депо №2 и будет работать на одном из двух маршрутов: №7 или №15 и выйдет на линию в ближайшее время.

«Сегодня КП «Одесгорэлектротранс» — одно из ведущих предприятий в Украине, и мне приятно, что это одесское предприятие. Начиная с 2017 года, здесь собрали уже 25 новых современных вагонов, в том числе и «Odissey max». Эта работа будет продолжена в 2020 году», — отметил Геннадий Труханов.

Также мэр Одессы ознакомился с ходом работ по сборке второго трёхсекционного трамвая «Odissey max», который в КП «Одесгорэлектротранс» планируют сдать во второй половине февраля.

«Мы поставили перед собой амбициозную задачу, и 2020 год должен стать для Одессы годом прорыва в сферах ЖКХ и энергоэффективности», — заявил Геннадий Труханов, поздравляя коллектив предприятия с новогодними и рождественскими праздниками.

Городской голова отметил, что в 2020 году планируется собрать и выпустить на линию ещё 5 трамваев «Odissey» и 2 длинномерных вагона «Odissey max».

Также завершён переговорный процесс, и в этом году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует объявить тендер на закупку порядка 20-ти длинномерных вагонов для обслуживания одесского маршрута трамвайного сообщения «Север-Юг».

Кстати. Реализация Программы по модернизации трамвайных вагонов и закупка в течение 2015-2019 годов нового современного электротранспорта (57 троллейбусов и 25 трамваев) позволили сократить потребление электроэнергии почти на 40%. На сегодняшний день средний объём потребления электроэнергии на 1 км транспортной работы составляет 2,11 кВт/ч. Этот показатель является самым низким среди предприятий электротранспорта Украины.