Труханов не хочет ни в СИЗО, ни вносить залог

Одесский городской голова Геннадий Труханов не намерен вносить денежный залог в качестве назначенной ему меры пресечения по подозрению в коррупционных действиях.

Об этом городской голова заявил «Думской» на вопрос о его дальнейших действиях после заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), состоявшегося 11 октября.

Как сообщала Одесса News, согласно решению ВАКС, внести залог Труханов должен был в течение пяти рабочих дней — до 19 октября.

Однако, мэр обжаловал назначенную ему меру пресечения, что по закону отсрочило необходимость внесения денег на период апелляционного разбирательства.

Кстати. 11 октября ВАКС отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры, которая требовала отправить Труханова в СИЗО с возможностью выхода на свободу под залог 120 млн грн. Вместо этого ему избрали меру пресечения в виде денежного залога в 30 млн 213 тыс. 300 гривен.

НАБУ объявило о подозрении 16 гражданам Украины, в том числе Геннадию Труханову, 6 октября этого года. Их подозревают в создании преступной организации, которая фактически контролировала городскую власть, передавала земли под застройку связанным застройщикам; осуществляла незаконную приватизацию; расхищала бюджетные средства.

Фигуранты дела отрицают свою вину.

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