В Одессе сокращается количество трамваев и троллейбусов

Одесский городской голова Геннадий Труханов сообщил, что с целью экономии электроэнергии сокращается количество машин электротранспорта.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что сами линии закрывать не планируется.

Кроме того, мэр Одессы обратился к владельцам коммерческих заведений с просьбой отключить вывески и рекламную подсветку.

«Мы должны понимать главное: все неудобства – временные. И когда мы вместе, преодолевать их намного легче», – подчеркнул Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, 20 октября по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии.

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