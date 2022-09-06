Королева Елизавета II официально утвердила Лиз Трасс в должности премьер-министра

Королева Великобритании Елизавета II во вторник, 6 сентября, официально утвердила Лиз Трасс в должности премьер-министра страны после того, как вчера Консервативная партия избрала её новым лидером.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

«Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании после того, как королева Елизавета II официально попросила её сформировать новое правительство», — говорится в сообщении.

Она стала третьей женщиной премьер-министром в истории Великобритании.

Госпожа Трасс стала 15-м премьер-министром во время правления Её Величества Елизаветы II. Первым был Уинстон Черчилль в 1952 году.

Отмечается, что 47-летняя Трасс работала в должности министра иностранных дел страны в правительстве Бориса Джонсона.

«Сегодня утром Борис Джонсон получил аудиенцию у королевы. Он подал в отставку с должности премьер-министра и первого лорда казначейства, которую Её величество любезно приняла», — заявила пресс-служба Елизаветы II.

Аудиенция состоялась в замке Балморал в Шотландии вместо Букингемского дворца в Лондоне.

Тем временем сам Джонсон сменил свою биографию в Твиттере на «бывший премьер-министр Великобритании».

Как сообщала Одесса News, Борис Джонсон возглавлял британское правительство с 24 июля 2019 года. В понедельник, 5 сентября, было объявлено, что члены Консервативной партии избрали Лиз Трасс новым лидером партии..

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