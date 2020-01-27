В Британии на радостях о выходе из Евросоюза выпустили монету «Brexit»

Первую партию специальных монет, посвящённых выходу Великобритании из ЕС, представил министр финансов страны Саджид Джавид.

Об этом информирует DW.

«В Великобритании в воскресенье, 26 января, представили монету, выпущенную специально к выходу страны из Европейского Союза. На монете номиналом 50 пенсов написано «Мир, процветание и дружба со всеми народами» и поставлена дата Brexit — 31 января 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 31 января в банки, почтовые отделения и магазины поступит около трёх миллионов монет. Ещё семь миллионов запустят в обращение позже в течение года.

Сообщается также, что министерство финансов Великобритании планировало отчеканить специальные монеты к 29 марта 2019 года — именно на эту дату изначально был запланирован Brexit. Впоследствии их выпустили к 31 октября, но выход страны из ЕС снова перенесли, и из-за этого пришлось расплавить миллион уже выпущенных монет.

Кстати. 23 января законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза вступил в силу после одобрения документа королевой Елизаветой II. Перед тем он прошёл все этапы утверждения в парламенте.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года Банк Литвы создал первую в мире коллекционную монету с блокчейном в честь подписания Акта независимости Литвы в 1918 году.