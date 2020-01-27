Кабмин насчитал в Украине более 37 миллионов граждан, а не 42, как Госстат

Результаты оценки численности имеющегося населения Украины, которую провело правительство, показали, что ныне в стране живёт 37 миллионов 289 тысяч граждан.

Об этом министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«37 миллионов 289 тысяч имеющегося населения на территории Украины», — сказал Дубилет.

По его словам, распределение по полу выглядит так: 20.01 млн женщин и 17.28 млн мужчин.

В Одессе сейчас живут 1 млн 15 тыс. 615 человек.

Министр отметил, что это исследование существенно отличается от стандартной переписи населения (по данным Госстата на 1 ноября 2019 года — почти 42 млн. — Ред.). Оно продолжалось в течение трёх месяцев, и на это не было потрачено ни одной гривны из государственного бюджета.

К сожалению, добавил министр, не было возможности оценить количество наших соотечественников, которые сейчас живут на оккупированных территориях, и тех, кто постоянно за границей.

Чиновник также обратил внимание на то, что оценку проводили тремя методами: комбинированный метод оценки численности наличного населения (данные мобильных операторов, а также данные статистического обследования домохозяйств и данные реестров), комбинированный метод оценки численности имеющегося населения (данные половозрастной структуры населения и данные реестров), реестровый метод оценки численности имеющегося населения.

«К счастью, все три метода дали приблизительно одинаковый результат. Если бы так случилось, что методики дали бы разный результат, конечно, пришлось бы что-то менять. Разница между результатами вышла 2,8% , — сказал он, добавив: «По моему убеждению, для того, чтобы принимать управленческие решения, этой информации достаточно. Большая точность не нужна».

Также Дубилет проинформировл, что в настоящее время в стране проживает 6 млн 248 тыс. человек в возрасте 65 лет и старше, а также 5 млн 756 тыс. детей в возрасте до 14 лет. По его словам, украинцев раннего трудоспособного возраста, то есть от 15 до 24 лет 3 млн 584 тыс., основного трудоспособного возраста (от 25 до 54 лет) — 16 млн 458 тыс., а также 5 млн 243 тыс. украинцев зрелого трудоспособного возраста (от 55 до 64 лет).

“Перепись населения, если мы будем её проводить, обойдётся государству примерно в три-четыре миллиарда гривен», — заявил чиновник.