Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родились 156 малышей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 156 малышей, что на десять детей больше, чем на предыдущей неделе.

Население Одессы за неделю пополнили три двойни, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что на прошедшей неделе в Одессе родилось равное количество мальчиков и девочек – 78 маленьких одесситов и 78 юных одесситок.

Наибольшее число родов на минувшей неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 45 младенцев.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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