152-й день войны: на юге Украины обстановка сложная, но контролируемая силами обороны

Военная обстановка в операционной зоне южнобугского направления остаётся сложной, но контролируемой силами обороны.

Об этом сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

По данным, представленным полковником Назаровым, «враг продолжает вести боевые действия, держась за укреплённые рубежи обороны. Пытается подтягивать резервы живой силы и техники с крымского направления».

Карта Минобороны Великобритании с данными о боевых действиях в Украине сост. на 25 июля 2022 года

Отмечается, что в течение дня противником нанесены три удара: в полдень из самолётов с временно оккупированной территории выпущены 2 ракеты Х-59 по Николаевской области, одна из которых упала вблизи Большого Артакового, вторая ударила по окрестностям Калуги; через час в районе Новогригоровки ударила пара Ка-52; к вечеру парами штурмовиков и ударных Ка-52 атакована Андреевка. Во всех трёх случаях обошлось без человеческих жертв.

Нашей авиацией, как утверждает офицер ВСУ, нанесено 7 ударов по местам дислокации и развёртывания подразделений: по 6 опорным пунктам, скоплению вооружения и военной техники, а также командно-наблюдательным пунктам в Бериславском и Херсонском районах Херсонской области.

Обобщённые данные по вражеским потерям за прошедшие сутки свидетельствуют, что южные степи Украины зачищены от 48 вражеских солдат, 4 танков Т-72, ​​ста пятидесяти двух миллиметровой пушки-гаубицы, самоходной артиллерийской установки, 3-х единиц бронированной и 3-х — автомобильной техники, уничтожен вражеский пункт управления 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады и их склад боеприпасов в районе с.Пятихатки.

Представитель ОК «Юг» доложил также о ситуации в Чёрном море: «Корабельная группировка вражеских сил в Чёрном море изменений состава и задач не имеет. 2 ракетоносителя и 1 большой десантный корабль в ожидании, остальные корабельно-катерные составы скрываются в ракетно-безопасных районах моря вблизи Крымского полуострова. Так что угрозы ракетного удара и высадки десанта остаются активными во вражеских планах».

Как сообщала Одесса News, утром 26 июля Одесская область подверглась ракетному обстрелу.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг»/Facebook

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