Нацбанк ввёл в обращение памятную монету «Василий Кричевский»

Национальный банк с 24 января ввёл в обращение памятную монету «Василий Кричевский» номиналом в две гривны.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монета посвящена 150-летию со дня рождения одной из самых мощных, самобытных фигур украинского искусства конца XIX – середины XX ст. Василия Кричевского, который имел универсальный талант: творил в архитектуре и живописи, работал над оформлением книг, театральных представлений и кинофильмов, разрабатывал дизайн национального герба Украины, печати государства, бумажных денег и марок УНР, досконально знал народное творчество, был глубоко осведомлён о мировом искусстве, умел учить и постоянно учился сам.

Черпая вдохновение из творчества украинского народа, Василий Григорьевич Кричевский оставил после себя значительное наследие – нет области искусства, в которой не проявилось бы творческое влияние, всесторонняя индивидуальность художника. Во многих из них он выступает как новатор и творец украинского национального стиля.

На аверсе монеты на фоне орнамента, разработанного Василием Кричевским, размещено: вверху надпись «Украина», под которой малый Государственный Герб Украины, справа и слева от которого год чеканки монеты «2023», в центре стилизованное декоративное дерево жизни — элемент Государственного кредитного билета УНР, в сердечнике которого номинал две гривны; на зеркальном фоне логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты размещены: на зеркальном фоне портрет Василия Кричевского, справа от которого – композиция, представляющая его наследие: вверху герб УНР, под которым первый образец нового украинского архитектурного стиля – главный фасад дома Полтавского губернского земства (1903–1908), построенного за проектом Кричевского, надписи: «Василий Кричевский» (слева от портрета полукругом на зеркальном фоне), годы жизни – «1873/1952» (справа от портрета на матовом фоне).

Монета «Василий Кричевский» из нейзильбера номиналом в 2 гривны вышла тиражом 30 тысяч штук.

Как сообщала Одесса News, Национальный банк Украины 29 декабря 2022 года ввёл в обращение новую памятную банкноту номиналом 500 гривен, посвящённую 300-летию со дня рождения Григория Сковороды.

Фото: НБУ

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