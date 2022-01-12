В США впервые выпустили монету с изображением темнокожей женщины

Монетный двор США 10 января начал отгрузку первых монет с изображением темнокожей женщины – поэтессы и активистки движения за гражданские права Майи Энджелоу.

Об этом говорится на сайте монетного двора, пишет ГОРДОН.

На реверсе 25-центовой монеты изображена Энджелоу с поднятыми руками. Позади неё – летящая птица и восходящее солнце – образы, вдохновлённые её поэзией и символизирующие её образ жизни. Также на монете находятся надписи «Соединённые Штаты Америки», «Майя Энджелоу», «E pluribus unum» («Из многих – единое»).

На аверсе монеты изображён первый президент США Джордж Вашингтон.



Кстати. Энджелоу написала семь автобиографий, пять книг очерков, несколько сборников стихов. Её имя значится в числе авторов целого ряда пьес, кинофильмов и телевизионных шоу. Она принимала активное участие в движении за гражданские права. Ей довелось работать с Мартином Лютером Кингом и Малкольмом Иксом. В 1993 году на инаугурации президента Билла Клинтона она прочитала своё стихотворение «На пульсе утра» – это был первый случай, когда афроамериканка прочла своё стихотворение на инаугурации.

Монета с Энджелоу выходит в рамках American Women Quarters – четырёхлетней программы, которая подразумевает создание монет с изображением выдающихся женщин в истории США. Также планируется выпуск монет с астронавтом Салли Райд, актрисой Анной Мэй Вонг, суфражисткой и политиком Ниной Отеро-Уоррен и первой женщиной – вождём народа чероки Вильмой Мэнкиллер.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года в городе Доброслав Одесской области установили 3-метровую ёлку из вышедших из обращения пятикопеечных монет.

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