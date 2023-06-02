Нацбанк ввёл в обращение памятную монету «Рождённый в Украине»

Национальный банк с 1 июня ввёл в обращение памятную монету «Рождённый в Украине» номиналом в 5 гривен.

Об этом информирует Нацбанк.

Монета посвящена украинским детям.

На её аверсе в центре изображена наполненная народным колоритом «Колыбель», тем самым воплощён один из самых дорогих архетипов украинцев — родительский дом в окружении мальв и полотенца, одновременно являющийся колыбелью и гнёздышком, что символизирует продолжение рода.

На реверсе монеты изображена картина Олега Шупляка «Связь»: на фоне стилизованной вселенной – малыш-космонавт, неразрывно связанный пуповиной с матерью-Украиной.

Тираж серебряных монет – 5000 штук, из нейзильбера – 75000 штук (в сувенирной упаковке).

Реализация этих монет начнётся с 5 июня. Приобрести их можно в интернет-магазине НБУ и банков-дистрибьюторов (АО АБ «Укргазбанк», АО «АБ «Радабанк», АО «Таскомбанк», АО КБ «ПриватБанк»).

Как сообщала Одесса News, Национальный банк 30 мая 2023 года ввёл в обращение памятную монету «Павел Скоропадский».

Фото: НБУ

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