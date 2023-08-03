Житель Одессы получил 8 лет за изготовление детского порноконтента

Житель Одессы признан виновным в изготовлении и хранении детской порнографии и принуждении несовершеннолетних к участию в её создании.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Прокурорами в суде доказано, что мужчина, используя фото своего сына и псевдоним, под фейковым аккаунтом в социальных сетях знакомился с несовершеннолетними девушками и совершал по отношению к ним развратные действия сексуального характера в виде интеллектуального развращения.

«Втёршись в доверие к девушкам и имитируя отношения с ними, он предлагал обменяться фото и видео порнографического характера. Получив желаемое, осуждённый начинал шантажировать потерпевших распространением их обнажённых изображений и видеозаписей для повторного получения детского порноконтента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что порнографическую продукцию он хранил на своём мобильном телефоне и ноутбуке.

«Жертвами» осуждённого стали 8 девушек от 10 до 15 лет.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года был взят под стражу 75-летний житель Одессы, который предложил следователю одного из районных отделов полиции в Одесской области 10 тыс. долларов США взятки за содействие в закрытии уголовного производства и не привлечение к уголовной ответственности за распространение им детской порнографии.

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