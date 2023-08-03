С 4 августа в Одессе внесены изменения в схему движения городского транспорта

В связи с временным запретом движения автотранспорта и общественного транспорта на перекрёстке улиц Пантелеймоновской и Старопортофранковской в Одессе Департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета с 4 августа по 20 октября 2023 года (или до завершения работ) вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

Автобусный маршрут № 214:

в направлении движения в Свято-Иверский монастырь — от ул. Старопортофранковской на ул. М. Арнаутская, ул. Преображенская, ул. Пантелеймоновская и дальше по маршруту;

в направлении движения к ул. Неждановой – от ул. Пантелеймоновской на ул. Преображенская, ул. Большая Арнаутская, ул. Старопортофранковскую и дальше по маршруту.

Автобусный маршрут № 171:

в направлении движения до 6-го км Овидиопольской дороги – от ул. Пантелеймоновской на ул. Преображенская, ул. Большая Арнаутская, ул. Мечникова, ул. Богдана Хмельницкого и дальше по маршруту;

в направлении движения до железнодорожного вокзала — от ул. Богдана Хмельницкого на ул. М. Арнаутская, ул. Преображенская, ул. Пантелеймоновскую и дальше по маршруту.

Автобусный маршрут №№ 240, 250:

в направлении движения в пос. Котовского – от пер. Книжного на ул. Преображенская, ул. Большая Арнаутская, ул. Старопортофранковскую и дальше по маршрутам.

Автобусный маршрут № 115:

в направлении движения к пл. 10 апреля – от ул. Богдана Хмельницкого на ул. М. Арнаутская, ул. Преображенская, ул. Пантелеймоновскую и дальше по маршруту;

в направлении движения в пос. Сахарный – от ул. Пантелеймоновской на ул. Преображенская, ул. Большая Арнаутская, ул. Мечникова, ул. Богдана Хмельницкого и дальше по маршруту.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy