Одессу посетил министр энергетики: какие темы обсуждались с руководством

Сегодня, 3 августа, Одесскую область посетил Министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Одесса. Официально».

Отмечается, что в ходе своей рабочей поездки Министр провёл совещание по вопросам энергетической безопасности региона.

«Основные темы — надёжность энергоснабжения в Одесской области и развитие распределённой генерации в будущем зимнем сезоне 2023-2024 годов. В ходе совещания были обсуждены меры по безопасности на критически важных объектах и необходимые шаги для успешного прохождения отопительного сезона в условиях постоянных российских обстрелов объектов энергообеспечения», — говорится в сообщении.

В совещании приняли участие председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, глава облсовета Григорий Диденко, первый вице-мэр Одессы Сергей Тетюхин, проинформировавшие Министра о действиях местных властей в обеспечении функционирования Одессы и области в предстоящий зимний период.

На совещание в Одессу прибыли также руководитель Госэнергонадзора Руслан Слободян, руководитель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, гендиректор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа, представители ГСЧС, Госспецсвязи, оператора системы распределения области, объектов генерации электроэнергии, коммунальных предприятий, — информирует официальный сайт Министерства энергетики.

«Следующая зима может быть ещё сложнее предыдущей – мы ожидаем, что враг снова будет пытаться прицельно уничтожать энергосистему. Одесса прошлой зимой, возможно, даже сильнее других регионов, почувствовала, что такое отсутствие электроснабжения. И наша задача сегодня – приложить максимум усилий, помогая друг другу, чтобы лучше подготовить регион и город Одессу к следующей зиме», — подчеркнул Герман Галущенко.

Министр сказал, что ключевыми задачами является проведение ремонтной кампании, усиление физической защиты объектов энергетической инфраструктуры, наращивание генерации и обеспечение автономными резервами питания на случай отсутствия электроснабжения.

Олег Кипер отметил, что «очень важно для нас усиление противовоздушной обороны, которая станет лучшей защитой для наших энергетических объектов».

Руководитель Госэнергонадзора Руслан Слободян акцентировал внимание на недостатках в проведении аварийно-восстановительных работ, в частности, отставания от графика, на недостаточный аварийный запас трансформаторов в регионе.

В рамках поездки Герман Галущенко вместе с представителями ведомств, прибывших в Одессу, провёл инспекцию хода выполнения работ на энергетических объектах области.

Фото: Минэнерго, «Одесса. Официально»

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