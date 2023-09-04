Российские террористы в течение 3,5 часов атаковали беспилотниками Одесскую область

Российские террористы в ночь на 4 сентября в течение 3,5 часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области.

По информации в Telegram председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера, 17 дронов сбили наши силы ПВО.

«Но, к сожалению, есть и попадание. В нескольких населённых пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Также из-за попадания обломков в результате сбития возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов. По состоянию на семь часов, огонь ликвидирован», — написал глава ООГА.

Также Олег Кипер подчеркнул, что «во время опасности очень важно находиться в укрытии. Благодарю сознательных жителей Измаильского района. Погибших и пострадавших в результате ночного налёта нет».

Отмечается, что на месте продолжают работу все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют преступления россиян.

Как сообщала Одесса News, под процессуальным руководством прокуроров Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны — массированного дронового удара по Одесской области, которое произошло ночью 3 сентября.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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