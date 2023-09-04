В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Ворошнин, светлая память

9 июля вблизи населённого пункта Водяное Донецкой области оборвалась жизнь 29-летнего защитника Николая Ворошнина.
Об этом сообщала в Facebook Дивизийская сельская территориальная громада.
С 7 октября 2022 года Николай верно служил Украине.
Как сообщала Одесса News, 7 июля на фронте погиб защитник Украины, 30-летний житель города Измаил Одесской области Андрей Ширенков.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Дивизийская сельтергромада/Facebook
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