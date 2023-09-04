В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Ворошнин, светлая память

9 июля вблизи населённого пункта Водяное Донецкой области оборвалась жизнь 29-летнего защитника Николая Ворошнина.

Об этом сообщала в Facebook Дивизийская сельская территориальная громада.

С 7 октября 2022 года Николай верно служил Украине.

Как сообщала Одесса News, 7 июля на фронте погиб защитник Украины, 30-летний житель города Измаил Одесской области Андрей Ширенков.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Дивизийская сельтергромада/Facebook

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