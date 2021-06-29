В Одессе на перекрёстке Добровольского и Академика Заболотного будет круговое движение

С 9 июля на перекрёстке проспекта Добровольского и улицы Академика Заболотного в Одессе будет организовано круговое движение.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что специалистами КУ «СМЭП» установлены соответствующие знаки согласно схеме организации дорожного движения.

«Организация кругового движения на данном участке дороги позволит большегрузному транспорту проезжать улицы по дуге, исключит его маневрирование при повороте и позволит избежать повреждения асфальтового покрытия», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в Одессе продолжается начатый в марте капитальный ремонт улицы Черняховского.

Фото: «Одесса»

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