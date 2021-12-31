С 1 января в центре Одессы будет восстановлено движение транспорта в праздничные и выходные дни.

Как сообщается на официальном сайте города, на основании решения Исполнительного комитета Одесского городского совета от 23.12.2021 г. №396 «О внесении изменений в решение Исполнительного комитета Одесского городского совета от 27 мая 2021 г. № 180 «Об организации пешеходной зоны в центральной части города Одессы в субботние, воскресные и праздничные дни», Департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета с 1 января по 4 марта 2022 года будет организовано движение городских автобусных маршрутов №№145, 220а, 221 (в субботние, воскресные и праздничные дни) по ранее утверждённым схемам:

ул. Екатерининская, ул. Ланжероновская, ул. Гаванная, пер. Маяковского, ул. Преображенская и далее по маршрутам.

Как сообщала Одесса News, движение автотранспорта с 1 января восстановлено на улицах Дерибасовской (на участке между ул. Пушкинской и ул. Екатерининской); Екатерининской (на участке от ул. Греческой до Приморского бульвара); пл. Екатерининской; переулках Чайковского и Воронцовском; а также улицах Ланжероновской; Ришельевской (на участке от ул.Греческой до ул.Ланжероновской); Пушкинской (на участке от ул. Дерибасовской до пер. Чайковского); Гаванной.

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