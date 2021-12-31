Сдай ёлку — получи конфетку: с 1 января в Одессе работают пункты сдачи ёлок

1 января 2022 года во всех районах Одессы начнут работу площадки для сбора новогодних ёлок.
Как сообщает официальный сайт города, непосредственно в первый день нового года ёлки можно будет сдать в пункты приёма с 14:00 до 15:00.
Начиная со 2 января, площадки будут работать с 9:00 до 16:00 в рабочие дни и с 9:00 до 15:00 по выходным.
Отмечается, что, по традиции, каждый, кто принесёт елку на специально обустроенную площадку, получит сладкий подарок.
«Как показал опыт прошлых лет, такая инициатива прекрасно работает и многие одесситы с удовольствием несут елки в специально оборудованные места, а не просто бросают во дворе возле контейнера», — говорится в сообщении.
Все хвойные деревца, сданные населением в пункты приёма, будут отправлены на переработку и использованы в качестве удобрения озеленителями КП «Горзелентрест».
Адреса площадок для сбора ёлок:
- КП «ЖКС «Фонтанский»
- ул. М. Арнаутская, 7 и 83;
- ул. Транспортная, 8а;
- ул. Пироговская, 3;
- ул. Тираспольская, 13;
- ул. Педагогическая, 46а.
- КП «ЖКС «Порто-Франковский»
- пр-т Александровский, 4;
- ул. Канатная, 19/21;
- ул. Б. Арнаутская, 18;
- пр-т Александровский, 27;
- ул. Кутузакия, 28;
- ул. Десятого апреля, 2;
- ул. Нежинская, 28;
- ул. Княжеская, 4;
- КП «ЖКС «Вузовский»
- ул. Шишкина, 52/2А;
- пр-т Небесной Сотни,4;
- ул. Героев Крут, 3;
- ул. Варненская, 5/2;
- пр-т Адмиральский, 9.
- КП «ЖКС «Черноморский»
- ул. Академика Глушко, 22а;
- ул. Академика Королёва, 63а;
- пр-т Небесной Сотни, 83;
- ул. Академика Глушко, 1в;
- ул. Ильфа и Петрова, 27;
- ул. Архитекторская, 24.
- КП «ЖКС «Хмельницкий»
- ул. Балковская, 199;
- ул. Средняя, 47;
- ул. Болгарская, 16;
- ул. Б. Хмельницкого, 64.
- УК «Сервис плюс»
- ул. Космонавтов, 68;
- пр-т Адмиральский, 10;
- ул. Академика Филатова, 29б;
- ул. Генерала Петрова, 76;
- пр-т Гагарина, 23/5.
- КП «ЖКС «Пересыпский»
- ул. Дальневосточная, 6;
- ул. Атамана Чепиги, 9.
- УК «Суворовский»
- ул. Высоцкого, 23;
- ул. Академика Заболотного, 12;
- ул. Марсельская, 5;
- ул. Лузановская, 67;
- ул. Черноморского казачества, 167.
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