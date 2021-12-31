Сдай ёлку — получи конфетку: с 1 января в Одессе работают пункты сдачи ёлок

1 января 2022 года во всех районах Одессы начнут работу площадки для сбора новогодних ёлок.

Как сообщает официальный сайт города, непосредственно в первый день нового года ёлки можно будет сдать в пункты приёма с 14:00 до 15:00.

Начиная со 2 января, площадки будут работать с 9:00 до 16:00 в рабочие дни и с 9:00 до 15:00 по выходным.

Отмечается, что, по традиции, каждый, кто принесёт елку на специально обустроенную площадку, получит сладкий подарок.

«Как показал опыт прошлых лет, такая инициатива прекрасно работает и многие одесситы с удовольствием несут елки в специально оборудованные места, а не просто бросают во дворе возле контейнера», — говорится в сообщении.

Все хвойные деревца, сданные населением в пункты приёма, будут отправлены на переработку и использованы в качестве удобрения озеленителями КП «Горзелентрест».

Адреса площадок для сбора ёлок:

КП «ЖКС «Фонтанский»

ул. М. Арнаутская, 7 и 83;

ул. Транспортная, 8а;

ул. Пироговская, 3;

ул. Тираспольская, 13;

ул. Педагогическая, 46а.

КП «ЖКС «Порто-Франковский»

пр-т Александровский, 4;

ул. Канатная, 19/21;

ул. Б. Арнаутская, 18;

пр-т Александровский, 27;

ул. Кутузакия, 28;

ул. Десятого апреля, 2;

ул. Нежинская, 28;

ул. Княжеская, 4;

КП «ЖКС «Вузовский»

ул. Шишкина, 52/2А;

пр-т Небесной Сотни,4;

ул. Героев Крут, 3;

ул. Варненская, 5/2;

пр-т Адмиральский, 9.

КП «ЖКС «Черноморский»

ул. Академика Глушко, 22а;

ул. Академика Королёва, 63а;

пр-т Небесной Сотни, 83;

ул. Академика Глушко, 1в;

ул. Ильфа и Петрова, 27;

ул. Архитекторская, 24.

КП «ЖКС «Хмельницкий»

ул. Балковская, 199;

ул. Средняя, 47;

ул. Болгарская, 16;

ул. Б. Хмельницкого, 64.

УК «Сервис плюс»

ул. Космонавтов, 68;

пр-т Адмиральский, 10;

ул. Академика Филатова, 29б;

ул. Генерала Петрова, 76;

пр-т Гагарина, 23/5.

КП «ЖКС «Пересыпский»

ул. Дальневосточная, 6;

ул. Атамана Чепиги, 9.

УК «Суворовский»

ул. Высоцкого, 23;

ул. Академика Заболотного, 12;

ул. Марсельская, 5;

ул. Лузановская, 67;

ул. Черноморского казачества, 167.

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