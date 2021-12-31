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Сдай ёлку — получи конфетку: с 1 января в Одессе работают пункты сдачи ёлок

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1 января 2022 года во всех районах Одессы начнут работу площадки для сбора новогодних ёлок.

Как сообщает официальный сайт города, непосредственно в первый день нового года ёлки можно будет сдать в пункты приёма с 14:00 до 15:00.

Начиная со 2 января, площадки будут работать с 9:00 до 16:00 в рабочие дни и с 9:00 до 15:00 по выходным.

Отмечается, что, по традиции, каждый, кто принесёт елку на специально обустроенную площадку, получит сладкий подарок.

«Как показал опыт прошлых лет, такая инициатива прекрасно работает и многие одесситы с удовольствием несут елки в специально оборудованные места, а не просто бросают во дворе возле контейнера», — говорится в сообщении.

Все хвойные деревца, сданные населением в пункты приёма, будут отправлены на переработку и использованы в качестве удобрения озеленителями КП «Горзелентрест».

Адреса площадок для сбора ёлок:

  • КП «ЖКС «Фонтанский»
  • ул. М. Арнаутская, 7 и 83;
  • ул. Транспортная, 8а;
  • ул. Пироговская, 3;
  • ул. Тираспольская, 13;
  • ул. Педагогическая, 46а.
  • КП «ЖКС «Порто-Франковский»
  • пр-т Александровский, 4;
  • ул. Канатная, 19/21;
  • ул. Б. Арнаутская, 18;
  • пр-т Александровский, 27;
  • ул. Кутузакия, 28;
  • ул. Десятого апреля, 2;
  • ул. Нежинская, 28;
  • ул. Княжеская, 4;
  • КП «ЖКС «Вузовский»
  • ул. Шишкина, 52/2А;
  • пр-т Небесной Сотни,4;
  • ул. Героев Крут, 3;
  • ул. Варненская, 5/2;
  • пр-т Адмиральский, 9.
  • КП «ЖКС «Черноморский»
  • ул. Академика Глушко, 22а;
  • ул. Академика Королёва, 63а;
  • пр-т Небесной Сотни, 83;
  • ул. Академика Глушко, 1в;
  • ул. Ильфа и Петрова, 27;
  • ул. Архитекторская, 24.
  • КП «ЖКС «Хмельницкий»
  • ул. Балковская, 199;
  • ул. Средняя, 47;
  • ул. Болгарская, 16;
  • ул. Б. Хмельницкого, 64.
  • УК «Сервис плюс»
  • ул. Космонавтов, 68;
  • пр-т Адмиральский, 10;
  • ул. Академика Филатова, 29б;
  • ул. Генерала Петрова, 76;
  • пр-т Гагарина, 23/5.
  • КП «ЖКС «Пересыпский»
  • ул. Дальневосточная, 6;
  • ул. Атамана Чепиги, 9.
  • УК «Суворовский»
  • ул. Высоцкого, 23;
  • ул. Академика Заболотного, 12;
  • ул. Марсельская, 5;
  • ул. Лузановская, 67;
  • ул. Черноморского казачества, 167.

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