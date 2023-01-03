Гости Одессы покажут в Театре музкомедии шоу-спектакль

«Brawl Stars против Minecraft» — это новейший в Украине, интерактивный шоу-спектакль для детей и их родителей по мотивам двух самых популярных игр для детей нашего времени.

Вас ждёт море положительных эмоций: интерактивы, танцы, перемещения в пространстве и времени. У детей появится возможность окунуться в атмосферу своих любимых игр, познакомиться с любимыми героями поближе, а также всем вместе отправиться на встречу приключениям в разные миры, чтобы найти яйцо дракона и обрести новую невероятную силу.

Самая главная задача всех юных зрителей помочь Бравлерам не дать Роботу Боссу захватить мир Brawl Stars, а также подружиться с жителями Minecraft.

Шоу-спектакль состоится 7 января в Одесском театре музкомедии им. М. Водяного в 11 и 13 часов.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

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