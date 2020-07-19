Олег Винник приглашает на свой концерт в театр на одесском морвокзале

25 июля в 20 часов Олег Винник назначает свидание поклонникам своего таланта в летнем театре Морвокзала.

Стоимость билетов от 690 гривен.

Концентрация золотых хитов, эффектное светомузыкальное шоу и тёплая атмосфера: Артист № 1 Олег Винник выступит с программой «Безумная любовь».

Олег Винник — певец, композитор и автор текстов, за короткое время получил ошеломляющий успех в Украине и сегодня по праву считается наиболее востребованным и гастролирующим артистом. Треки музыканта возглавляют ведущие чарты СНГ, клипы собирают миллионы просмотров в YouTube. В каждом городе его встречают переполненные залы, а билеты на концерты раскупаются за месяцы до заявленных дат.

Купить билеты можно здесь.

Адрес:Морвокзал, Одесса, ул. Приморская, 6.