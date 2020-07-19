Попытка снять Delfi с мели не удалась, в воскресенье — продолжение операции

Две попытки специалистов компании Smart Marine Concept поднять с мели и поставить на киль аварийный танкер Delfi у побережья Одессы оказались безуспешными — оборвался трос одного из двух буксиров при попытке поднять судно.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции в Одесской области на своей странице в Facebook.

«Были проведены все подготовительные работы для начала эвакуации судна Delfi. К сожалению, две первые попытки оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых оборвался», — говорится в сообщении.

Первая попытка стартовала около 15 часов. Буксир P&O Taiti первым начал натягивать трос, но при усилии всего 20 процентов он порвался. Вторую попытку в поисках нового троса отложили до вечера.

Вечером на смену «Таити» пришёл буксир компании BLAST—«Австралия». Вместе с «Александрией», которая находилась на месте с утра, около 20 часов была предпринята вторая попытка. Но и она оказалась неудачной. При заводке троса на «Австралию», трос соскользнул в море.

Чтобы достать его со дна, потребовалось бы ещё некоторое время, но из-за приближения темноты операцию отложили до воскресенья.

Инспекторы Государственной экологической инспекции в Одесской области контролируют процесс поднятия танкера из-за вероятности загрязнения морской воды в районе работ.

По словам председателя Одесской облгосадминистрации Максима Куцего, специалистам компании Smart Marine Concept необходимо довести наклон танкера до 45 градусов, поставить на киль и затем убрать с пляжа. Представители судовладельца заверили, что после поднятия танкера им понадобится две недели, чтобы отбуксировать его на место будущей дислокации.

В районе работ на пляже дежурит полиция и военнослужащие Нацгвардии.

Как сообщала Одесса News, из-за сильного ветра 15 июля произошла очередная утечка нефтепродуктов с танкера Delfi возле городского пляжа Одессы, загрязнение морской воды было оперативно локализовано силами судовладельца.

Фото: Facebook, Думская