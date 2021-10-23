Портовики Черноморска не считают себя виновными в происшествии с судном HAKSA

В ГП «МТП «Черноморск» заверили, что экипажи буксиров портофлота не виновны в столкновении судна HAKSA с причалом.

Об этом сообщает портал Независимые Новости.

По словам директора порта Александра Попова, «экипажи буксиров портового флота действовали правильно. Сейчас вообще рано говорить о том, кто виноват в этом чрезвычайном событии, поскольку идёт расследование инцидента. Расследование ведёт капитания ЧФ ДП «АМПУ».



Как сообщала Одесса News, турецкий сухогруз HAKSA под флагом Палау 22 октября получил повреждения носовой части в результате столкновения с причалом морского порта Черноморск.

Фото: usm.media

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