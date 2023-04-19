Украина договорилась с Турцией о возобновлении инспекции судов с зерном

Украина договорилась с Турцией о возобновлении инспектирования судов, задействованных в экспорте аграрной продукции в рамках зерновой инициативы.

Об этом сообщил 19 апреля в Facebook глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков по итогам переговоров с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

«Пришили к согласию о возобновлении регистрации и инспектирования судов, прибывающих под загрузку украинским зерном», – написал Кубраков.

Как отметил министр, «несмотря на то, что инспекции судов будут возобновлены, продолжаем рабочие консультации с ООН и Турцией по поводу путей обеспечения полноценного выполнения зернового соглашения по соблюдению обязательств всех сторон и процедур Совместного координационного центра».

Министр напомнил, что с 10 апреля Россия прекратила регистрацию нового входящего флота для участия в «зерновой инициативе» и отказалась работать по планам украинских портов. Это сделало невозможным составление инспекционных планов и фактически остановило вход новых судов в рамках «зерновой инициативы».

По информации Кубракова, за последние перед переговорами в Турции два дня (17-18 апреля) не был составлен инспекционный план и не проведена ни одна инспекция в территориальных водах Турции. 18 апреля украинская сторона предложила провести хотя бы две инспекции выходного и две инспекции входящего флота.

Это предложение, отметил украинский министр, было поддержано также турецкой стороной, но не было реализовано из-за позиции России.

«Требуя регулировать деятельность украинских портов путём определения судов, которые могут участвовать в инициативе, Россия нарушила официальные процедуры Совместного координационного центра и условия «зернового соглашения», в частности. Требования контролировать и вмешиваться в работу украинских портов неприемлемы для нас», – добавил Кубраков.

15 февраля в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявляли, что представители России в Совместном координационном центре (СКЦ) несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

17 апреля украинское министерство сообщило, что Россия остановила проверку судов в рамках «зерновой сделки», а с 14 апреля россияне без всяких объяснений отказывают в регистрации трём судам, которые уже ожидают груз в одесском порту Южный.

Как сообщала Одесса News, с 10 по 16 апреля в одесских портах было загружено 14 судов, что на 2 единицы меньше, чем за неделю до этого.

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