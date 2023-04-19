Одесские зоозащитники обратились в полицию из-за съёмки с морскими котиками

Общественная организация зоозащитников UAnimals обратилась в полицию из-за видеосъёмки, где морские котики позируют для блогеров в номере отеля Nemo Hotel Resort&SPA при одесском дельфинарии «Немо».

Об этом сами зоозащитники заявили на своей странице в Instagram.

«Мы считаем такую ситуацию недопустимой, поэтому сразу подали заявление в полицию по части 12 статьи 25 Закона Украины, которая запрещает предоставлять фотоуслуги с дикими животными вне зоопарков, цирков и дельфинариев», – сообщили зоозащитники.

В UAnimals добавили, что, вероятно, фотоуслуги с дикими животными предоставляются жителям отеля, что негуманно и незаконно.

«Такое поведение блогеров и руководства гостиничного комплекса «Немо» является жестоким обращением с животными и пропагандой эксплуатации!», – отметили зоозащитники.

Отмечается, что кадры скандальной съёмки с морскими котиками появились в сети. На видео животное танцует с девушкой, исполняя её команды. На второго котика кричит другой участник съёмки. Такой контент возмутил общественность, люди стали задавать вопросы и писать гневные комментарии на страницах дельфинария в соцсетях.

Дельфинарий закрыл опцию комментирования.

Представители СМИ обратились за разъяснением ситуации в пресс-службу дельфинария. Там заверили, что с животными всё в порядке, и съёмка никак не навредила морским котикам, а подобные «фейки» о якобы издевательствах над животными распространяют «зоорадикалы-веганы».

«Эта «горячая новость» – очередная попытка распространить яркий фейк по содержанию животных в нашем культурно-оздоровительном комплексе «Немо». К сожалению, существует определённая группировка – зоорадикалы-веганы – которые ради хайпа намеренно систематически создают и распространяют в интернете фейки, направленные на создание нетерпимости и даже ненависти к любому способу содержания всех видов животных», – рассказали в пресс-службе дельфинария.

Руководитель отдела маркетинга «Немо» подчеркнула, что животных никто в аренду не сдавал, а гостиница Nemo Hotel Resort&SPA – семейного типа, и морские животные гуляют там по коридорам с тренером.

«Котики прогуливались с тренером по коридору, где и встретились с блогерами, арендовавшими номер. Блогеры были в восторге, они попросили снять видео с котиками. Животные были в хорошем настроении, поэтому предложение зайти в номер и снять видео было принято, ведь это развлечение для животных в том числе. Во время съёмки тренер котиков был в номере тоже, всё происходило под его наблюдением», – рассказала руководитель отдела маркетинга.

В дельфинарии добавили, что большинство питомцев были рождены уже в неволе, включая морских котиков. Для них общение с людьми не только часть привычной жизни, но и жизненная необходимость. В дельфинарии заверили, что в ежедневном расписании морских котиков и львов обязательно должно быть что-то новое и интересное, а прогулка животных по коридорам уже давно стала традицией «Немо».

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