«Тузловские лиманы»-2022: война и мир

Национальный природный парк «Тузловские лиманы», что в Одесской области, дышит последними днями уходящего лета. Лета, которого у нас не было из-за войны, но все мы в ожидании осени, которая может принести нам победу.

Как сказал доктор биологических наук, профессор Иван Русев, «очень хочется, чтобы была победа и чтобы каждый из вас почувствовал голос дикой природы – отдельного батальона против рашистов».

Иван Русев так же, как и руководитель парка Ирина Выхристюк, другие сотрудники НПП, в сложных военных условиях продолжают борьбу за экологию, за обитателей Парка — животных, птиц, насекомых, изо дня в день работают над сохранением хрупкого баланса – жизненно важной необходимостью сохранения функционирования природных экосистем и удовлетворения жизненно важных потребностей людей.

Мы редко задумываемся о тонких взаимосвязанных нитях в природе. И надо отдать должное одесским экологам, которые постоянно напоминают нам об этом.

Иван Русев привёл пример из жизни дикой природы в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» — украшение парка — крачка речная. Эта красивая птица не может без рыбного разнообразия лиманов. «Но в этом году, во время войны, я их вижу гораздо меньше, потому что нет в достаточном количестве любимой их рыбки – атерины».

Вот цепочка: фермеры в прибрежно-защитной полосе нацпарка незаконно применяют токсиканты, которые с дождями попадают в лиманы. Рыбные обитатели лиманов накапливают в своих организмах эти токсиканты. Крачка, съевшая атерину, также подвергает себя накоплениям вредных веществ, прошедших пищевой цепью.

«Концентрация конкретного пестицида в жировых отложениях рыбоядных птиц, к которым относятся и попавшие в лиманы нацпарка речные крачки, через пищевые цепи, может увеличиваться в сотни тысяч раз. От этого численность крачек и многих других птиц может снижаться, а уцелевшие птицы могут просто оказаться бесплодными», — таково мнение Ивана Русева.

Экологические последствия таких противозаконных действий устрашающи. «И, к сожалению, эта тонкая зависимость элементов экосистемы от антропогенного фактора пока никак не воспринимается общественным сознанием, а экологическая пирамида в экосистемах очень хрупкая и может в любой момент «валиться».

Когда редакция Одесса News обсуждала сотрудничество в создании серии воскресных репортажей о жизни Нацпарка с условным названием «Тузловские лиманы» хотят мира» с его руководителем Ириной Выхристюк, она сказала, что более приемлемым для них было бы название — «Тузловские лиманы стремятся к победному миру», имея ввиду, как сказала госпожа Ирина, «победу, в первую очередь, над невежеством, бескультурьем, алчностью, глупостью и коррупцией, которая разъедает наше общество и разрушает природную среду».

Ирина Выхристюк

«Но сейчас самый страшный фактор – это варварская орда, которая разрушает и убивает всё на своём пути. Между тем, следует отметить, что невероятная сила этого вида крачек своей энергией вдохновляет настоящих украинцев на победу и вместе с энергетикой тысяч и тысяч других видов птиц, энергетикой морских волн, голосами дельфинов, помогают украинцам в борьбе с орками, дезориентируя их на месте, заставляя варваров вздрагивать от каждого шороха, и от каждого дыхания патриотической украинской земли», — сказал Иван Русев.

Иван Русев

Одесса News начала серию воскресных репортажей о жизни Национального природного парка «Тузловские лиманы».

Фото: Ирина Выхристюк, Иван Русев/Facebook

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