Турецкое судно HAKSA не вписалось в причал в порту Черноморск

Турецкий сухогруз HAKSA под флагом Палау 22 октября получил повреждения носовой части в результате столкновения с причалом морского порта Черноморск.

Об этом сообщает USM.

Отмечается, что судно не успело затормозить и врезалось носом в причал №18 порта Черноморска.

HAKSA шёл из турецкого порта Гебзе.

О пострадавших не сообщается.

Теплоход HAKSA построили и спустили на воду в 1993 году. Его длина 86,4 м, ширина — 14,54 м, дедвейт — 3 тыс. 092 тонны и осадка — 6 метров.

Судя по фото, вследствие навала на причальную стенку частично смялся нос теплохода, повреждена и причальная стенка.

Как сообщала Одесса News, у берегов Болгарии затонуло турецкое судно «Vera Su» с карбамидом из Южного, севшее на мель.

Фото: usm.media

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