В Одессе и Киеве к контрабандистам из списка СНБО пришли с обысками

Государственное бюро расследований провело обыски на территории Одесской, Киевской областей и Киева у контрабандистов из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны, которые летом возобновили противоправную деятельность.

Об этом сообщает ГБР.

Бюро установило, что летом большинство лиц, в отношении которых СНБО в 2021 году применил специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), возобновили свою противоправную деятельность путём перераспределения контрабандных потоков.

По данным следствия, для восстановления функционирования схем незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины контрабандисты привлекли к своей деятельности новых юридических лиц, не вошедших в санкционные списки.

«С целью прекращения деятельности преступной схемы незаконного перемещения товаров и иных предметов через таможенную границу Украины бюро провело ряд обысков по месту жительства контрабандистов и их подельников, которые возобновили противоправную деятельность на территории Одесской, Киевской областей и Киева», — говорится в сообщении.

«Работники ГБР получили доказательства причастности к преступной схеме должностных лиц Государственной таможенной службы и лиц, в отношении которых наложены санкции», — заявили в бюро.

В ходе обысков изъяты черновые записи, мобильные телефоны, планшеты, флэш-носители информации, имеющие значение для расследования уголовного дела.

ГБР будет инициировать проведение во взаимодействии с иностранными правоохранительными органами ряда совместных мероприятий по установлению активов указанных лиц за рубежом.



Как сообщала Одесса News, 21 апреля Президент Украины Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 15 апреля о применении ограничительных мероприятий (санкций) против 95 юридических лиц, в том числе 12 зарегистрированных и проводящих свою деятельность в Одессе и области.

Фото и видео: ГБР

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