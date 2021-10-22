Агроминистр приехал в Одессу: где был и что обещал

21 октября с рабочим визитом в Одесской области побывал Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Во время посещения ирригационных полей одесского региона Лещенко сказал, что «сельхозпроизводители, которые используют орошаемые земли для производства сельскохозяйственной продукции, получат государственную поддержку. Соответствующее постановление №1070, которое предусматривает порядок её предоставления, опубликовано на Правительственном портале. Мы постепенно, но уверенно движемся в направлении проведения в Украине ирригационной реформы. Развитие орошаемого земледелия, а следовательно, и поддержка аграриев, которые работают на мелиорированных землях, сейчас является основным приоритетом Минагрополитики».

По словам Министра, Украина вместе с другими государствами реагирует на мировые изменения климата, ведь речь идёт прежде всего о продовольственной безопасности.

«Эти вещи взаимосвязаны, если мы создаём надлежащие условия производителям сельскохозяйственной продукции, модернизируем оросительные системы, то одновременно и укрепляем свои позиции в продовольственной безопасности, а ещё — оптимизируем использование водных ресурсов и электроэнергии, что в сегодняшних реалиях тоже очень важно. Вода — это ценность, которую нам уже нужно начинать экономить», — отметил Роман Лещенко.



В рамках рабочего визита в Одесскую область Министр вместе с председателем Одесской областной государственной администрации Сергеем Гриневецким в городе Доброслав Одесской области посетили компанию «Ирригатор Украина», специализирующуюся на производстве капельной трубки.

С момента своего образования эта компания была официальным представителем продукции израильского завода Metzer — одного из мировых лидеров по производству продукции для систем капельного орошения. Взвесив растущие потребности и перспективы капельного орошения для украинского рынка, было принято решение организовать собственное производство.

«В 2015 году мы запустили первую производственную линию на оборудовании и по технологии израильского завода Metzer. Сегодня наше производство набирает обороты и мощности растут. Весной этого года мы открыли новую, уже четвёртую линию по производству капельной трубки. Сейчас общая производительность производственных линий достигает 370 миллионов метров в год», — проинформировал Министра один из основателей компании Станислав Сендерович.

«На сегодняшний день капельный полив — это« must have »любого фермерского хозяйства. Капельное орошение значительно упрощает и ускоряет процесс полива сельхозкультур, выращиваемых на больших площадях, как в открытом грунте, так и в теплице. И для полива больших сельскохозяйственных угодий важно правильно спроектировать автоматические системы полива и верно построить линию прокачки воды, высокую надёжность которой обеспечивает магистральный шланг для капельного полива, или как его ещё называют — шланг layflat», который мы и производим у нас на заводе в Доброславе», — продолжил рассказ Станислав Сендерович.

«Мы убедились, что на завод «Ирригатор Украины» установлено и работает новейшее оборудование и чётко отлаженный технологический процесс, которые позволяют производить у нас в Одесской области продукцию европейского качества, обеспечивая потребности не только украинского рынка, но и поставлять продукцию в страны СНГ и Европы. За плечами сотрудников компании 15 лет опыта в проектировании и удачная реализация сотен проектов систем полива как в Украине, так и за её пределами. Поэтому этот опыт полезен в рамках реализации в Одесской области пилотного проекта по восстановлению орошаемых систем», — отметил Гриневецкий.

Как сообщала Одесса News, по мнению ректора одесского экологического университета Сергея Степаненко, «южные степи Украины медленно становятся полупустыней без песков».

Фото и видео: пресс-служба ООГА

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