Турция не пустила три российских корабля через Босфор

Турция не предоставила разрешения трём российским кораблям на проход через проливы Босфор и Дарданеллы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала Haber Türk, пишет Укринформ.

«Мы обратились к России с требованием отозвать свой запрос на пропуск через проливы кораблей, которые не относятся к Черноморскому флоту, они согласились», — сообщил Чавушоглу.

Министр отметил, что Турция прилагает максимальные усилия для прекращения огня, занимает принципиальную позицию как страна-член НАТО и готова выполнить роль посредника для прекращения войны.

«Несмотря на разногласия во взглядах, мы – та страна, которая развила сотрудничество с обеими странами (Украиной и Россией – ред.). Когда идёт война, нам не следует становиться на чью-либо сторону. Напротив, мы та страна, которая может наладить диалог обеих сторон, чтобы закончить войну», — сказал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что российские атаки являются нарушением международного права.

Ранее Турция объявила о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей в соответствии с действием положений конвенции Монтре в условиях войны.

Как сообщала Одесса News, по данным Минобороны Украины, 2 марта корабли РФ требуют от гражданского судна «HELT» зайти в опасную зону Чёрного моря, чтобы могли прикрываться гражданским судном как живым щитом, в противном случае корабли РФ откроют по судну «HELT» огонь.

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