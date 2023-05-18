Генсек ООН: Продление «зернового соглашения» — хорошая новость для мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал продление Черноморского «зернового соглашения», подчеркнув, что оно имеет большое значение для глобальной продовольственной безопасности.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в заявлении, которое Гуттереш зачитал журналистам в среду, 17 мая.

«У нас есть некоторые положительные и значительные события – подтверждение Российской Федерацией продолжения своего участия в Черноморской инициативе ещё на 60 дней… Продолжение – хорошая новость для мира», — отметил Гутерреш.

Он добавил, что остаются и нерешённые вопросы, но «представители России, Украины, Турции и ООН продолжат их обсуждать».

Генсек выразил надежду, что в конце концов будет достигнута «всеобъемлющая договорённость по совершенствованию, расширению и продолжению инициативы», которую он изложил в письмах к президентам трёх стран.

Гутерреш поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за посредничество и усилия, которые тот прилагает в координации с ООН.

«Важность Черноморской инициативы – и параллельного Меморандума о взаимопонимании между ООН и Российской Федерацией – очевидна. Эти соглашения имеют значение для глобальной продовольственной безопасности», – подчеркнул Генсек, напомнив, что в рамках инициативы было экспортировано более 30 млн тонн продовольствия, а только из одесских портов вышли суда, зафрахтованные Всемирной продовольственной программой, которые перевезли 30 тыс. тонн зерна, «чтобы накормить голодных людей в Судане».

По его словам, за последний год мировые цены на продовольствие упали на 20%.

«И это важно, потому что демонстрирует, что даже в самые тёмные часы всегда есть луч надежды и возможность найти решения, которые принесут пользу всем», – отметил Гутерреш.

Как сообщала Одесса News, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду подтвердил, что действие Черноморского «зернового соглашения» продлено на два месяца. Он также отметил, что российская сторона пообещала не препятствовать заходу турецких кораблей в порты Николаев и Ольвия.

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