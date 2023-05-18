Одесская прокуратура вернула государству имущество управления «ЧёрАзморшлях»

По иску Одесской областной прокуратуры возвращены в государственную собственность нежилые здания Черноморско-Азовского производственно-эксплуатационного управления морских путей общей площадью 1119 кв. м, которые расположены вблизи Одесского морского вокзала по ул. Приморской, стоимостью около 60 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали незаконное выбытие из государственной собственности в пользу юридических лиц спорного объекта, на основании поддельных гражданско-правовых соглашений, которые вообще не заключались.

«В начале мая 2023 года прокуратура обеспечила исполнение решения суда – право собственности на указанный объект зарегистрировано за государством в лице Фонда государственного имущества Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года Юго-западный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуроров и принял решение о возвращентт территориальной общине Одессы земельного участка по ул.Пестеля площадью 0,38 га стоимостью 24,5 млн гривен.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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