Одессит попросил не шуметь ночью, а получил удар ножом в живот

15 мая в комендантский час во дворе одного из многоквартирных домов по улице Чернышевского в Одессе компания молодых мужчин вступила в перепалку с местным гражданином, который попросил их прекратить шуметь под окнами его дома и разойтись.

Подробности кровавой схватки сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Словесные аргументы быстро иссякли и один из молодых людей ударил мужчину ножом в живот. О госпитализации пострадавшего с проникающей колото-резаной раной живота в полицию сообщили врачи», — говорится в полицейском сообщении.

Отмечается, что уже через несколько часов оперативники отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 установили, что к преступлению причастен 18-летний юноша, и задержали его по месту жительства в другом районе Одессы.

В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у него нож, отправленный на экспертизу.

«На основании достаточных доказательств, собранных правоохранителями, следователи под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Это преступление предусмотрено ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Полицейские поместили подозреваемого в изолятор временного содержания и сейчас ходатайствуют о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщил начальник территориального подразделения полиции Николай Кульчицкий.

Как сообщала Одесса News, в Одессе в трамвае пассажир сделал замечание другой пассажирке о неприменении нецензурной лексики, за что получил от неё удар ножом в грудь.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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