Ссора двух одесситов в трамвае закончилась поножовщиной

Сотрудники отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 установили, что днями в вечернее время мужчина и нетрезвая женщина поссорились в салоне трамвая, где та нецензурно ругалась со своей знакомой.

Как информирует Главное управление Нацполиции в Одесской области, попутчик сделал замечание одесситке, которая ещё больше возмутилась, конфликт обострился, возникла толкотня, в результате которой гражданин ударил оппонентку в лицо, а затем вышел на остановке на ул. Привозной.

«Обиженная горожанка догнала обидчика и нанесла ему удар в грудь ножом, который достала из сумки. Пострадавший, держась какое-то время на ногах, принялся успокаивать злоумышленницу, продолжавшую размахивать перед ним ножом, а затем упал, и женщина сразу же убежала.

Опросив свидетелей происшествия, полицейские установили личность правонарушительницы и на следующий день задержали её по месту жительства. Она сотрудничает со следствием, выразила искреннее раскаяние и призналась, что орудие преступления выбросила.

«На основании собранных доказательств следователи полиции под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры сообщили 37-летней фигурантке о подозрении в завершённом покушении на убийство, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку. Это преступление предусмотрено ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается», – рассказал начальник территориального подразделения полиции Вячеслав Барба.

Пострадавший 37-летний мужчина был госпитализирован в безсознательном состоянии с проникающим ранением грудной клетки в области сердца. Он до сих пор находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года полицейские задержали 53-летнего жителя Одессы, который с помощью кружки убил свою мать.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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