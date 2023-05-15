Житель Одессы убил свою мать кружкой по голове

Полицейские задержали 53-летнего жителя Одессы по подозрению в причинении смертельных телесных повреждений своей матери.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, во время ссоры нетрезвый злоумышленник несколько раз ударил 85-летнюю женщину кружкой по голове и лицу. От полученных травм пострадавшая скончалась.

«Событие произошло 10 мая вечером по месту жительства семьи в одной из многоэтажек в Киевском районе города. Побив прикованную к постели мать, правонарушитель лёг спать. А утром, обнаружив её без признаков жизни, известил об этом соседку», — сообщает подробности преступления полиция.

Отмечается, что правоохранители изъяли с места происшествия вещественные доказательства, в том числе вероятное орудие преступления, и отправили на экспертизу.

«Имея достаточные доказательства, собранные полицейскими, следователи под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей, правонарушителю грозит от семи до десяти лет лишения свободы», — рассказал начальник отдела полиции №4 Одесского районного управления полиции №1 Александр Мильчук.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года полицейские разоблачили в Одесской области уроженку соседней страны, которая убила свою арендодательницу и бросила тело в заброшенный колодец.

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