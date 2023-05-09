Убила арендодательницу и бросила тело в колодец: полиция разоблачила преступницу

Полицейские разоблачили в Одесской области уроженку соседней страны в убийстве своей арендодательницы.

Подробности сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что после совершения преступления 46-летняя женщина продолжала жить в арендованном доме пострадавшей, объясняя отсутствие хозяйки её отъездом на заработки.

Злоумышленницу задержали в процессуальном порядке и сообщили ей о подозрении в умышленном причинении смерти человеку, карающемуся заключением до 15 лет.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из сёл Беляевской городской громады в колодце, которым никто не пользуется, местные жители якобы заметили тело человека. Обследовав колодец, сотрудники ГСЧС и Нацполиции обнаружили тело 48-летней местной жительницы, по поводу исчезновения которой в апреле в полицию обратилась её сестра», — говорится в сообщении.

По заключению врача судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате резаной раны шеи.

В ходе досудебного расследования стражи порядка установили, что к убийству гражданки причастна уроженка соседней страны, которая вместе с мужем снимала комнату в её домовладении.

«Однажды женщины устроили застолье, во время которого квартирантка якобы приревновала хозяйку к мужу. Свалив на пол потерпевшую, злоумышленница схватила кухонный нож и ударила её им в шею. Чтобы скрыть преступление, фигурантка замотала тело в ковёр, дождалась темоты и, когда никто не видел, сбросила его в местный колодец, а дом тщательно убрала. Своему мужу она соврала, что хозяйка дома уехала на заработки и позволила им жить в нём. Сама же периодически бросала в колодец мусор, чтобы скрыть под ним убитую.

На основании собранных улик следователи под процессуальным руководством Беляевской окружной прокуратуры сообщили фигурантке о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.Следствие продолжается.

Как сообщала Одесса News, 58-летнему жителю Подольского района Одесской области вынесен приговор суда за умышленное убийство жены.

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