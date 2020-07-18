Неужели: с 6 утра в Одессе началась операция по подъёму затонувшего DELFI

18 июля с 6 утра в Одессе началась операция по подъёму затонувшего танкера «Delfi».

Как сообщает на своей странице в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, «18 июля.. проводится активная фаза работ. Мобилизованы все участники процесса. К процессу присоединились представители бизнеса, они предоставят буксиры для перевёртывания судна на ровный киль».

По словам Максима Куцого, представители судовладельца заявляют, что после переворачивания танкера им понадобится 2 недели, чтобы транспортировать его на место будущей дислокации.

По сообщению нашего корреспондента, между пляжем «Дельфин» и полузатонувшим танкером с утра курсировали катера, доставлявшие водолазов к месту работ, на подошедшие буксиры заводили тросы, чтобы дёрнуть танкер для постановки на киль.



Как сообщала Одесса News, танкер «Делфи» потерпел крушение у одесского берега 22 ноября 2019 года. Формальным собственником танкера является британская компания MISTER DRAKE PC, реальным — бывший депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Олег Ковтунов. Одесский горсовет обратился с иском к владельцу аварийного танкера относительно возмещения ущерба, причинённого неуправляемым судном волнорезу на городском пляже.

Фото: Пушкинская, Думская, ТАЙМЕР