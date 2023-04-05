Актёр Остап Ступка совершил ДТП в алкогольном состоянии, есть пострадавшие

Украинский актёр Остап Ступка ночью 4 апреля совершил ДТП в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщается 5 апреля на сайте «Обозреватель».

Ступка, отмечается в публикации, на своём автомобиле Range Rover въехал в припаркованный Mitsubishi, внутри которого находился 38-летний мужчина.

«Авария произошла на улице Фёдорова. Следователи по расследованию ДТП столичного главка полиции установили, что водитель выехал на встречную полосу и въехал в припаркованное транспортное средство», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 38-летний мужчина из Mitsubishi «получил серьёзные травмы и был госпитализирован».

«Во время проверки его на состояние опьянения прибор показал 1,62 промилле», – сообщает ТСН.

По информации журналистов, правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. 55-летнему Ступке грозит лишение свободы сроком до трёх лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трёх до пяти лет.

Представители Ступки пока не комментировали эту информацию.

Для справки. Остап Ступка – единственный сын народного артиста Украины Богдана Ступки, скончавшегося летом 2012 года после продолжительной болезни. Богдан Ступка был художественным руководителем Национального драматического театра имени Франко. Остап Ступка задействован в постановках этого театра, а также снимается в кино.

Остап Ступка женат в третий раз. Супруга младше артиста на 20 лет. От первого брака у Остапа Ступки есть 36-летний сын Дмитрий и двое детей от второго брака: сын Богдан и дочь Устинья. В третьем браке детей у артиста нет.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года преступника, сбившего в состоянии алкогольного опьянения насмерть пограничника Белгород-Днестровского погранотряда и оставившего его в опасности, осудили на 5 лет лишения свободы.

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