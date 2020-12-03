Командующий ВМС обсудил с англичанами и американцами перспективы сотрудничества

Командующий Военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа провёл встречи с военными атташе стран Североатлантического Альянса.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

В частности, украинский командующий общался с атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Украине коммодором королевских военно-морских сил Тимом Вудзом и с военно-морским атташе при посольстве США в Украине коммандером (капитаном второго ранга) Питером Мэллори.



Отмечается, что стороны обсудили вопросы сотрудничества, среди которых — получение новейших образцов вооружения, проведение совместных учений и подготовка личного состава по стандартам НАТО.



На встрече с британским атташе Неижпапа интересовался проектом по созданию ракетных катеров и оснащением их самыми современными системами вооружения и автоматизации в соответствии с наилучшей практикой государств-членов НАТО.



Контр-адмирал Алексей Неижпапа ознакомил иностранцев с актуальной ситуацией безопасности в Азово-Черноморском регионе, рассказал о вызовах и угрозах, возникающих с морского направления. Ключевой темой разговора стало обсуждение направлений наращивания боевого потенциала Украины в Чёрном и Азовском морях.



Руководитель национального флота проинформировал иностранных партнёров также и о развитии возможностей ВМС ВС Украины. В частности, об усилении корабельно-катерного состава, вопросах развития противоминной деятельности в бассейне этих морей, противодиверсионной борьбы, надёжной защиты торговых портов, пунктов базирования и морехозяйственного комплекса, развития военного образования.

По данным Думской, разговор с британским атташе касался строительства ракетных катеров для Украины за счёт кредита, предоставленного Соединённым Королевством. «Командующий дал предварительное согласие на оснащение ударных единиц норвежской противокорабельной ракетой Naval Strike Missile (NSM) и выразил желание усилить их артиллерийское вооружение за счёт установки пушек большего калибра. Ранее командование ВМСУ настаивало на том, чтобы вооружить катера морской версией отечественного ракетного комплекса «Нептун», которая пока разрабатывается», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Неижпапа выразил желание строить на британских и украинских верфях не восемь ракетных катеров, а шесть. Ещё две единицы, по его мнению, должны стать тральщиками, которые необходимы ВМСУ.

В 2021 году США должна передать Украине ещё три патрульных катера типа Island и несколько катеров типа MarkVI. В ходе встречи с американцами стало известно, что военно-политическое руководство страны всё-таки утвердило план модернизации уже прибывших «Айлендов» – Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск». Предполагается, что на бывшие американские катера установят шестиствольную артиллерийскую систему АК-306, модифицированные торпеды СЭТ-72 и боевую информационную систему «Контур».



Стоимость установки системы «Контур» на каждый из катеров обойдётся украинским налогоплательщикам более чем в 100 млн грн, хотя эффективность этой БИУС вызывает большие сомнения: «Контур» пока не может взаимодействовать с НАТОвскими протоколами и системами связи, а это значит, что рано или поздно систему придётся менять или серьёзно модернизировать.

Фото и видео: Минобороны