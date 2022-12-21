Украина названа государством года-2022

Влиятельный британский еженедельник The Economist назвал Украину государством года-2022.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание.

«В этом году, впервые после того, как мы стали называть страны года в 2013 году, выбор очевиден. Это может быть только Украина», – говорится в сообщении.

Отмечается, что противостоянием российскому деспоту украинцы защитили своих соседей, ведь если бы Путин завоевал Украину, то следующими его целями могли стать Молдова или Грузия, он также угрожал странам Балтии.

«Украинцы показали, что ложь можно разоблачить, а террору – противостоять. Их борьба далека от завершения. Но их пример в 2022 году был непревзойдённым» — подчёркивается в посте.

Авторы отмечают героизм украинского народа, ведь Путин ждал, что украинская армия сдастся.

«Украинцы стояли и сражались. Президент Владимир Зеленский отклонил предложения Запада вывезти его из Киева, а обычные украинцы проявляли подобное мужество», — отмечает издание.

Во-вторых, изобретательность: украинцы учли слабые стороны своих врагов и быстро научились использовать новое оружие, поставляемое Западом, — добавляют авторы.

Украинский народ также продемонстрировал стойкость, подчёркивается в обосновании выбора.

«Кажется, ужасы, которые Путин причиняет им, не повлияли на их моральный дух», — отмечается в статье.

Журналисты и редакторы также подчёркивают, что украинцы, за несколькими исключениями, не ответили военными преступлениями на военные преступления своих врагов. Российские войска регулярно бомбили мирных жителей, пытали пленных и грабили сёла, в то же время российские военнопленные поражены тем, как хорошо с ними обращаются.

«Это в значительной степени из-за того, что Украина, несмотря на то, что утверждает господин Путин, не является нацистским государством, а является демократическим государством, где человеческие жизни имеют значение. У неё есть свои недостатки, в частности, коррупция, но её правительство и народ отвергали путинизм ещё до войны, а теперь они отвергают его ещё более решительно», — отмечается в посте.

Ранее Президент Владимир Зеленский и народ Украины стали лауреатами престижной Международной премии Карла Великого.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский вошёл в список 50 самых влиятельных людей мира в 2022 году по версии агентства Bloomberg.

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