Порты Измаил, Рени, Усть-Дунайск нарастили объёмы перевалки грузов почти в 3 раза

Порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск за январь-ноябрь 2022 года нарастили объёмы перевалки грузов в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

«Как свидетельствуют фактические данные Департамента организации портов ГП «Администрация морских портов Украины», за 11 месяцев текущего года порты Дунайского региона (Измаил, Рени, Усть-Дунайск) обработали 14,5 млн тонн грузов, продемонстрировав положительную динамику и рост объёмов грузопереработки в 2,9 раза (+294%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по объёмам перевалки первую позицию в номенклатуре грузов занимают зерновые.

В частности, объём экспорта агропродукции (растительное масло, злаковые) из портов Дунайского региона составил 6,1 млн тонн, что превышает показатель за аналогичный период 2021 года в 42 раза.

По словам руководителя ГП «АМПУ» Алексея Вострикова, с начала года экспорт агропродукции (злаковые, растительное масло) в украинских дунайских портах составляет около 24% от общего объёма морских портов Украины.

«Несмотря на то, что сегодня порты Измаил, Рени, Усть-Дунайск задействовали почти все имеющиеся мощности для перевалки грузов, потенциал для дальнейшего развития всё же есть. А именно: модернизация и обновление инфраструктуры портов, привлечение инвестиций для строительства новых терминалов и дноуглубления», — считает Востриков.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) запустило проект «Дунайский зерновой путь».

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