Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-главе Одесского филиала АМПУ

Высший антикоррупционный суд удовлетворил 31 января ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и избрал меры экс-начальнику Одесского филиала АМПУ Михаилу Соколову и экс-директору частной компании в виде залога в размере 168 тысяч 160 гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

«Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского филиала государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» и экс-директору частной компании в виде залога в размере 168 тысяч 160 гривен с возложением дополнительных обязанностей», — говорится в сообщении.

В ВАКС напомнили, что недавно САП сообщила о подозрении бывшему начальнику Одесского филиала государственного предприятия «Администрация морских портов Украины», главному инженеру Одесского филиала ГП АМПУ, директору частной компании, экс-директору частной компании, физическому лицу, приближённому к народному депутату Украины VII и VIII созывов в злоупотреблениях служебным положением, причинившим более 21 миллионов гривен убытков государственному предприятию.

Cледствием установлено, что подозреваемые в 2015 году создали условия для победы в тендерах на строительство для конкретной частной компании, которая не имела соответствующего опыта и предложение которого не соответствовало условиям закупки.

При выполнении договора, в день фактического начала выполнения работ, между директором компании-победителя и директором компании, которая сдавала в аренду дноуглубительный караван, были подписаны дополнительные соглашения, в которых существенно увеличена стоимость работ. При этом, обе компании, как выяснило следствие, контролировал один человек.

Эти действия привели к существенному увеличению стоимости выполненных работ, в результате чего государство в лице ГП АМПУ незаконно переплатило более 21,36 миллиона гривен.

Как сообщала Одесса News, 31 января Наблюдательный совет ГП «Администрация морских портов Украины» удовлетворил заявление об увольнении и.о. главы предприятия Райвиса Вецкаганса и возложил исполнение этих обязанностей на Александра Голодницкого.